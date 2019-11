"Лос-Анджелес Гэлакси" подтвердил уход Ибрагимовича из клуба

"Лос-Анджелес Гэлакси" на своём официальном сайте подтвердил, что форвард Златан Ибрагимович покидает клуб.

Стороны договорились не продлевать контракт, который истекает 31 декабря текущего года. Таким образом, через 1,5 месяца звёздный швед станет свободным агентом.

We wanted Zlatan. We got Zlatan.



Thank you, @Ibra_official pic.twitter.com/cVZpeqMRZU