"Лос-Анджелес Гэлакси" подтвердил уход Ибрагимовича из клуба
"Лос-Анджелес Гэлакси" на своём официальном сайте подтвердил, что форвард Златан Ибрагимович покидает клуб.
Стороны договорились не продлевать контракт, который истекает 31 декабря текущего года. Таким образом, через 1,5 месяца звёздный швед станет свободным агентом.
We wanted Zlatan. We got Zlatan.— LA Galaxy (@LAGalaxy) November 13, 2019
Thank you, @Ibra_official pic.twitter.com/cVZpeqMRZU
38-летний Ибрагимович выступал за "Гэлакси" с марта 2018 года, сыграл 53 матча, забил 52 гола и сделал 17 ассистов.
Скорее всего, нападающий вернётся в Серию А, где им, по данным СМИ, интересуются "Интер", "Милан", "Наполи" и "Болонья".
Не пропустите: Ибрагимович обратился к болельщикам "Лос-Анджелес Гэлакси". | http://soccernews.ru
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