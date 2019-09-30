"Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в МЛС, несмотря на гол + ассист Ибрагимовича
В рамках 33-го тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на своём поле проиграл "Ванкувер Уайткепс" со счётом 3:4.
Несмотря на поражение калифорнийской команды, её лидер Златан Ибрагимович выдал очередной хороший матч.
37-летний швед записал в свой актив забитый гол и результативную передачу.
.@Ibra_official is too hot right now.— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 30, 2019
6️⃣ goals in his last 4️⃣ games pic.twitter.com/jBjchkrKh0
SUPER SUB.@Ibra_official finds @ChrisPontius13 for the equalizer! pic.twitter.com/ET1BRAf4dv— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 30, 2019
В текущем сезоне Ибрагимович забил 29 мячей и сделал 7 ассистов в 28 играх.
Не пропустите: Аргентинский топ-клуб готов пригласить Ибрагимовича. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34