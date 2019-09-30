"Лос-Анджелес Гэлакси" потерпел поражение в МЛС, несмотря на гол + ассист Ибрагимовича

В рамках 33-го тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на своём поле проиграл "Ванкувер Уайткепс" со счётом 3:4.

Несмотря на поражение калифорнийской команды, её лидер Златан Ибрагимович выдал очередной хороший матч.

37-летний швед записал в свой актив забитый гол и результативную передачу.

.@Ibra_official is too hot right now.



6️⃣ goals in his last 4️⃣ games pic.twitter.com/jBjchkrKh0 — LA Galaxy (@LAGalaxy) September 30, 2019

В текущем сезоне Ибрагимович забил 29 мячей и сделал 7 ассистов в 28 играх.

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