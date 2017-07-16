"Лос-Анджелес Гэлакси" предлагает Ибрагимовичу зарплату 6,7 миллиона евро в год

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"Лос-Анджелес Гэлакси" предлагает Ибрагимовичу зарплату 6,7 миллиона евро в год

"Лос-Анджелес Гэлакси" заинтересован в услугах Златана Ибрагимовича, сообщает Los Angeles Times.

По сведениям издания, клуб готов сделать экс-нападающего "МЮ" самым высокооплачиваемым футболистом MLS. В случае перехода в "Гэлакси" Ибрагимович будет получать 6,7 миллиона евро в год.

Отметим, что самая большая зарплата в MLS у хавбека "Орландо Сити" Кака - 6,2 миллиона евро в год.

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