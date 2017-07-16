"Лос-Анджелес Гэлакси" предлагает Ибрагимовичу зарплату 6,7 миллиона евро в год
"Лос-Анджелес Гэлакси" заинтересован в услугах Златана Ибрагимовича, сообщает Los Angeles Times.
По сведениям издания, клуб готов сделать экс-нападающего "МЮ" самым высокооплачиваемым футболистом MLS. В случае перехода в "Гэлакси" Ибрагимович будет получать 6,7 миллиона евро в год.
Отметим, что самая большая зарплата в MLS у хавбека "Орландо Сити" Кака - 6,2 миллиона евро в год.
Читайте также: Моуринью не исключил возвращение Ибрагимовича в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" не получала предложений по Обамеянгу
-
Гаджиев: "В первом тайме "Амкара" не было на поле"
-
"Интер" близок к трансферу Бальде Кейта
-
Лемар хочет перейти в "Арсенал"
-
"Ювентус" интересуется Гараем
-
Кононов: "Ахмату" надо прибавлять в атаке"
-
"Манчестер Юнайтед" продлил Ромеро
-
Лукас Лейва прибыл в Рим для заключения контракта с "Лацио"
-
"Бавария" не собирается подписывать Алексиса Санчеса
-
Бердыев прокомментировал поражение от "Краснодара"
-
"Бешикташ" вступил в борьбу за Меделя
-
"Лестер" согласовал трансфер Якуповича
-
"Рома" пытается купить защитника ПСВ
-
Реми может перейти в "Эвертон" или "Марсель"
-
Щесны обойдётся "Ювентусу" в девять миллионов евро
-
"Ахмат" – "Амкар" - 1:0 (обзор)
-
ЦСКА стал автором уникального достижения
-
"Зенит" отказался от приобретения Павона
-
"Милан" претендует на Шупо-Мотинга
-
"Тоттенхэм" близок к подписанию аргентинского защитника
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34