"Лос-Анджелес Гэлакси" рассматривает Чичарито замену Ибрагимовичу

"Лос-Анджелес Гэлакси" интересуется форвардом "Севильи" Хавьером Эрнандесом (Чичарито). Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в 31-летнем футболисте клуб MLS видит подходящую замену нападающему Златану Ибрагимовичу, который недавно покинул команду и перешел в "Милан".

В нынешнем сезоне футболист провел лишь 9 матчей в Ла Лиге, забив 1 гол.

Ранее сообщалось, что "Гэлакси" также рассматривает игрока ПСЖ Эдисона Кавани на место Ибрагимовича.

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