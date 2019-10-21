"Лос-Анджелес Гэлакси" стал полуфиналистом Западной конференции МЛС
В матче предварительного раунда плей-офф МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" взял верх над "Миннесотой" со счётом 2:1.
Златан Ибрагимович отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отличился. А забивали голы Себастьян Льетхет и Джонатан дос Сантос.
Калифорнийцы получили право сыграть в 1/2 финала Западной конференции. Их соперником будет победитель регулярного чемпионата "Лос-Анджелес".
Не пропустите: Ибрагимович высказался о Гвардиоле и Моуринью. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
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|34
|54
|3
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|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
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|Остин Азтекс
|34
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|Чикаго Файр
|34
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|Western Conference
|М
|О
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|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
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|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
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|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34