"Лос-Анджелес Гэлакси" стал полуфиналистом Западной конференции МЛС

В матче предварительного раунда плей-офф МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" взял верх над "Миннесотой" со счётом 2:1.

Златан Ибрагимович отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отличился. А забивали голы Себастьян Льетхет и Джонатан дос Сантос.

Калифорнийцы получили право сыграть в 1/2 финала Западной конференции. Их соперником будет победитель регулярного чемпионата "Лос-Анджелес".

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