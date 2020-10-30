"Лос-Анджелес Гэлакси" уволил главного тренера

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"Лос-Анджелес Гэлакси" уволил главного тренера

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил об уходе Гильермо Барроса Скелотто с поста главного тренера команды.

Клуб решил уволить 47-летнего аргентинского специалиста из-за ужасных результатов - 8 поражений в последних 9 матчах.

"Гэлакси" идёт на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции МЛС.

Скелотто возглавлял калифорнийскую команду с января 2019 года.

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