"Лос-Анджелес Гэлакси" заинтересован в подписании Роналду
Американский "Лос-Анджелес Гэлакси" заинтересован в подписании форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Как информирует испанская пресса, клуб из МЛС готов будет сделать предложение по 32-летнему бомбардиру, если тот летом изъявит желание сменить команду. Однако сам португалец на данном этапе своей карьеры пока еще не рассматривает вариант со своим отъездом из Европы.
Напомним, Роналдо не верит, что Роналду и Месси выиграли бы все свои "Золотые мячи" в его время. | soccernews.ru
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