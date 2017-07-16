"Лос-Анджелес" - "Манчестер Юнайтед" - 2:5 (обзор)

Теги манчестер юнайтедлос-анджелес гэлакси

"Лос-Анджелес" - "Манчестер Юнайтед" - 2:5 (обзор)Сегодня в товарищеском матче "Манчестер Юнайтед" разгромил американский "Лос-Анджелес Гэлакси". Смотрите видеообзор этого матча.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" объявил о трансфере Бильи

"Милан" объявил о трансфере Бильи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов