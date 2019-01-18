"Лос-Анджелес" озвучил "Барселоне" условия трансфера Карлоса Велы

"Лос-Анджелес" озвучил "Барселоне" условия трансфера своего нападающего Карлоса Велы, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, американский клуб готов отпустить 29-летнего мексиканца, но только при условии, что "сине-гранатовые" выкупят его. На аренду до конца текущего сезона калифорнийцы не согласны.

Стоит отметить, что Transfermarkt оценивает Велу в 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне форвард, который наиболее известен по выступлениям за "Арсенал" и "Реал Сосьедад", провёл в МЛС 29 матчей, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач.

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