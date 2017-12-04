Лосано хочет играть за "Барселону"

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Лосано хочет играть за "Барселону"

Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано признался, что он хочет выступать за "Барселону".

"Надеюсь, что с божьей помощью перейду в "Барселону". Посмотрим. С кем хотел бы играть в одной команде? С Месси. Он отличный игрок и настоящий феномен" - цитирует 22-летнего мексиканца Marca.

В этом сезоне Лосано сыграл за ПСВ 15 матчей, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

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