Лосано - лучший игрок матча Мексика - Россия

Хавбека сборной Мексики Ирвинга Лосано признали лучшим футболистом матча против России.

Полузащитник забил победный гол своей сборной с паса Эктора Эрреры.

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