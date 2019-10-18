Лосано пропустит матч с "Вероной" из-за травмы

Хавбек "Наполи" Ирвинг Лосано не сможет участвовать в матче 8-го тура Серии А с "Вероной". Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, у футболиста диагностирована травма лодыжки, которую он получил в расположении сборной Мексики. Полузащитник тренировался сегодня с командой, однако в заявку на матч не включен.

Также встречу пропустит защитник Никола Максимович, который продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

Матч "Наполи" - "Верона" состоится завтра, 19 октября, на стадионе "Сан-Паоло". Начало игры - в 19:00 (мск).

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