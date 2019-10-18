Лосано пропустит матч с "Вероной" из-за травмы
Хавбек "Наполи" Ирвинг Лосано не сможет участвовать в матче 8-го тура Серии А с "Вероной". Об этом сообщает Football Italia.
По данным источника, у футболиста диагностирована травма лодыжки, которую он получил в расположении сборной Мексики. Полузащитник тренировался сегодня с командой, однако в заявку на матч не включен.
Также встречу пропустит защитник Никола Максимович, который продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
Матч "Наполи" - "Верона" состоится завтра, 19 октября, на стадионе "Сан-Паоло". Начало игры - в 19:00 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
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|7
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|Аталанта
|7
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|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
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|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
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|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
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|9
|11
|Болонья
|7
|9
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|Парма
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|Милан
|7
|9
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|Удинезе
|7
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|Сассуоло
|6
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|СПАЛ
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|Сампдория
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|3