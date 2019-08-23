Лосано стал игроком "Наполи". Это рекордный трансфер в истории клуба

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Лосано стал игроком "Наполи". Это рекордный трансфер в истории клуба

"Наполи" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера ПСВ Ирвинга Лосано.

Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Это рекордная сделка в истории итальянского клуба.

24-летний мексиканец заключил с неаполитанцами контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Лосано выступал за ПСВ с 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 40 голов и сделал 23 результативные передачи.

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