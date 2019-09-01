Лосано стал первым мексиканцем, забившим гол в чемпионате Италии

Теги ирвинг лосаноювентуснаполи

Лосано стал первым мексиканцем, забившим гол в чемпионате Италии

Вчера, 30 августа, "Ювентус" обыграл "Наполи" (4:3) в матче 2-го тура Серии А. В этой встрече голом отметился новый игрок гостей Ирвинг Лосано.

Как сообщает Opta, Лосано стал первым мексиканцем, которому удалось забить гол в чемпионате Италии. Кроме того, он первый с января 2017 года, кто смог отличиться в дебютном матче в качестве игрока "Наполи".

Лосано перешел в "Наполи" из ПСВ этим летом за 38 миллионов евро. Его контракт с клубо рассчитан до 2024 года.

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