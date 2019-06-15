Лосано в шаге от перехода в "Наполи"

Вингер ПСВ Ирвинг Лосано в ближайшее время станет игроком "Наполи", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, трансфер мексиканца обойдётся итальянскому клубу в 50 миллионов евро.

Сейчас 23-летний футболист договаривается с неаполитанцами о последних нюансах по личному контракту. Между сторонами возникли разногласия в вопросе имиджевых прав.

Лосано выступает за ПСВ с 2017 года, сыграл 74 матча, забил 40 голов и сделал 23 ассиста.

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