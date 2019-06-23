Лоськов хотел бы возглавить "Локомотив"

Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Лоськов заявил, что хотел бы когда-нибудь возглавить "железнодорожников".

"Это случится не скоро. Мне еще не хватает опыта. Я тренирую всего три года, но на будущее такая цель есть. А сейчас мне интересно поработать с молодыми игроками", - заявил Лоськов.

Отметим, что Лоськов с августа 2016 года входит в тренерский штаб московского клуба. В качестве футболиста Лоськов выступал за "Локомотив" с 1997 по 2007, а также с 2010 по 2013 год.

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