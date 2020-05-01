Лоськов и Пашинин определились со своим будущим в "Локомотиве" в случае ухода Сёмина

Олег Пашинин и Дмитрий Лоськов не покинут тренерский штаб московского "Локомотива" по окончании нынешнего сезона.

Сообщается, что оба специалиста продолжать работать с командой вне зависимости от того, кто будет возглавлять "железнодорожников".

Напомним, что действующий наставник "Локо" Юрий Сёмин может уйти с поста летом в связи с истечением срока контракта. Его вероятным сменщиком называют серба Марко Николича.

Также стоит отметить, что Лоськов является членом тренерского штаба столичной команды с августа 2016 года, а Пашинин - с июня 2015 года.

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