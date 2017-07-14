Лоськов: "Нужно выйти и выиграть у "Спартака"
Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов рассуждает о предстоящем матче за Суперкубок России против "Спартака", а также вспоминает о предыдущих матчах команды в этом турнире.
"Если память не изменяет, мы в 2003 году играли с ЦСКА в самом первом в истории Суперкубке. Тогда было тяжёлое поле, "Локомотив" проигрывал, Ярошик забил гол в первом тайме головой. В конце второго тайма отыгрались благодаря голу Пименова. Помню, что у нас были нервные 11-метровые, по несколько человек в обеих командах не забили пенальти. По-моему, по 11 ударов били.
Если брать 2005 год, тогда мы играли с "Тереком". Игра была равной в большей степени. Мы играли на своём стадионе, и у нас тогда была большая армия болельщиков.
Хочется, чтобы у "Локомотива" и сейчас было столько же поклонников. В первую очередь это зависит от нас - от того, как будем играть, будем ли завоёвывать трофеи. Вот он, первый трофей в новом сезоне - нужно выйти и выиграть у "Спартака", - приводят слова Лоськова российские СМИ.
Матч "Спартак" - "Локомотив" состоится 14 июня и начнется в 21:30 мск.
Стоит отметить, что "Локомотив" четыре раза принимал участие в розыгрыше Суперкубка и дважды становился обладателем трофея. "Спартак" трижды пытался выиграть трофей, но каждый раз терпел поражения.
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