Лоськов возглавил "Локомотив"

Фото: инстаграм Дмитрия Лоськова/Автор неизвестен

Исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива" назначен Дмитрий Лоськов.

"Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Комппер продолжает готовить команду к ближайшим матчам", – приводит слова спортивного директор "Локомотива" Томаса Цорна "Матч ТВ".

Напомним, что ранее "Локомотив" внезапно покинул главный тренер Маркус Гисдоль.

48-летний Лоськов в бытность футболистом выступал за "Локомотив" с 1997 по 2007 годы, с 2010 по 2013 годы, а также в 2017 году.

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