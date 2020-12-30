Лотар Маттеус раскритиковал Лева

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Лотар Маттеус раскритиковал ЛеваБывший игрок "Баварии" Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

"Если наша сборная выступит на Чемпионате Европы хуже, чем мы ожидаем, то нужно будет убирать и тренера и тех, кто его так долго держал. Все должны отвечать за последствия.

Конечно, 0:6 с Испанией – это невероятный результат и не отражает действительной силы команды. Однако, давайте вспомним другие встречи ,где Бундестим не могла одержать победы, когда пропускала в концовках. Если все это проанализировать, то я считаю, что Лев больше не подходит сборной.

Болельщики больше не верят ему, и зря это не понимают в руководстве Немецкого футбольного союза. Я буду рад, если Лев вернется на тропу побед. Ради себя и немецкого футбола", – сказал Маттеус в интервью Suddeutsche Zeitung.

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