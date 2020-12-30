Лотар Маттеус раскритиковал Лева

Бывший игрок "Баварии" Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.

"Если наша сборная выступит на Чемпионате Европы хуже, чем мы ожидаем, то нужно будет убирать и тренера и тех, кто его так долго держал. Все должны отвечать за последствия.

Конечно, 0:6 с Испанией – это невероятный результат и не отражает действительной силы команды. Однако, давайте вспомним другие встречи ,где Бундестим не могла одержать победы, когда пропускала в концовках. Если все это проанализировать, то я считаю, что Лев больше не подходит сборной.