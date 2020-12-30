Лотар Маттеус раскритиковал Лева
Бывший игрок "Баварии" Лотар Маттеус раскритиковал главного тренера сборной Германии Йоахима Лева.
"Если наша сборная выступит на Чемпионате Европы хуже, чем мы ожидаем, то нужно будет убирать и тренера и тех, кто его так долго держал. Все должны отвечать за последствия.
Конечно, 0:6 с Испанией – это невероятный результат и не отражает действительной силы команды. Однако, давайте вспомним другие встречи ,где Бундестим не могла одержать победы, когда пропускала в концовках. Если все это проанализировать, то я считаю, что Лев больше не подходит сборной.
Болельщики больше не верят ему, и зря это не понимают в руководстве Немецкого футбольного союза. Я буду рад, если Лев вернется на тропу побед. Ради себя и немецкого футбола", – сказал Маттеус в интервью Suddeutsche Zeitung.
Читать также: В сборной Германии сделали заявление о будущем Йоахима Лева | http://soccernews.ru
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