Лотар Маттеус: "Сочувствую футболистам Англии, но не их болельщикам"
Фото: инстаграм Маттеуса
Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус высказался о финале Евро-2020, в котором Италия победила Англию (1:1, по пенальти - 3:2).
"Честно сказать, мне не жалко англичан. Я сочувствую футболистам, так как они отдали все силы. Больно проигрывать так долго. Мне не жалко их фанатов, весь английский народ. Кроме того факта, что я скрестил пальцы за команду Манчини из-за своего итальянского прошлого, за последние дни произошли вещи, которых достаточно, чтобы не любить англичан.
Они светили лазерной указкой в глаза вратарю Дании, неуважительно отнеслись к плачущей маленькой девочке, освистывали гимны соперников. Пенальти в полуфинале не было. И так далее. К сожалению, страна, в которой фэйр-плей считается приоритетом, вообще не придерживается этого принципа. И поэтому я еще сильнее рад за Италию", - написал Маттеус в колонке для Sky Sport Deutschland.
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|М
|О
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|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1