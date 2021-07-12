Лотар Маттеус: "Сочувствую футболистам Англии, но не их болельщикам"

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Лотар Маттеус: "Сочувствую футболистам Англии, но не их болельщикам"Фото: инстаграм Маттеуса

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус высказался о финале Евро-2020, в котором Италия победила Англию (1:1, по пенальти - 3:2).

"Честно сказать, мне не жалко англичан. Я сочувствую футболистам, так как они отдали все силы. Больно проигрывать так долго. Мне не жалко их фанатов, весь английский народ. Кроме того факта, что я скрестил пальцы за команду Манчини из-за своего итальянского прошлого, за последние дни произошли вещи, которых достаточно, чтобы не любить англичан.

Они светили лазерной указкой в глаза вратарю Дании, неуважительно отнеслись к плачущей маленькой девочке, освистывали гимны соперников. Пенальти в полуфинале не было. И так далее. К сожалению, страна, в которой фэйр-плей считается приоритетом, вообще не придерживается этого принципа. И поэтому я еще сильнее рад за Италию", - написал Маттеус в колонке для Sky Sport Deutschland.

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