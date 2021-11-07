Лотар Маттеус высказался об Алабе в "Реале"

Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Экс-игрок сборной Германии, мюнхенской "Баварии" и миланского "Интера" Лотар Маттеус высказался о мадридском "Реале" и Давиде Алабе.

"Реал" потерял свою индивидуальность с уходом Рамоса. Алаба – отличный игрок, но у него нет таких личностных качеств. Он не такой лидер, как Рамос", – сказал немец.

Напомним, что Рамос прошедшим летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента, однако до сих пор не дебютировал в составе парижан из-за травмы.

Также не пропустите: Гасперини высказался о возможной работе в АПЛ. | http://soccernews.ru