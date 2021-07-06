Лотар Маттеус высказался об игре Крооса на Евро-2020

Фото: инстаграм Крооса/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Германии Лотар Маттеус критически высказался об игре Тони Крооса на чемпионате Европы.

"Он ставит себя выше, чем я его оцениваю. Ничего личного: он многого достиг с мадридским "Реалом" и сборной, я поздравляю его. Снимаю шляпу перед его карьерой и общим уровнем выступлений. Тони – отличный, элегантный игрок, но на Евро он разочаровал. Кроос не стал лидером для команды.

Ему не хватало страсти и огня, он не делал вертикальных передач. Все его касания мяча были бесполезными. На его игру было приятно смотреть, но эффективной она не была. Передачи низом и верхом, которые делал Кроос, были похожи на его прическу – идеально чистые, слишком правильные.

Это отнимает время и лишает игру духа. Было слишком много кроссов. Когда их три подряд, то в этом нет никакого смысла!

Гинтер и Хуммельс могут бороться вверху. Кроос не брал на себя ответственность. Стандарты тоже не были убедительными. Кроос закончил карьеру, и перспектива на будущее исчезла", – написал Маттеус в своей колонке для Bild.