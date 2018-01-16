Лотито: "Милинкович-Савич не продается, у него - такой же характер, как у меня"

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Лотито: "Милинкович-Савич не продается, у него - такой же характер, как у меня"Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито исключил продажу ключевого полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича.

"Меня не интересуют суммы, которые за него предлагают. Он не продается. Он похож на меня, у него - такой же характер, он - решительный и готов жертвовать собой. Когда его отец убедил его вести переговоры с "Фиорентиной" и когда у них уже было готово соглашение о сотрудничестве, он приехал и объяснил: "Мне нужен только Лацио". Это говорит мне о многом", - цитирует клубного босса "орлов" FootMercato.

Напомним, президент "Палермо" поставил Пасторе выше Дибалы. | soccernews.ru

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