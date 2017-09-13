Ловчев: "ЦСКА играет вдесятером, когда на поле выходит Оланаре"

Теги цска москвааарон оланаре

Ловчев: "ЦСКА играет вдесятером, когда на поле выходит Оланаре"Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев раскритиковал форварда московского ЦСКА Аарона Оланаре.

"Команда, играющая в Лиге Чемпионов, не должна иметь в своем составе такого игрока, как ОланареЭто просто позор! Я смотрел на этого человека и думал, что он здесь делает? Когда Оланаре на поле, армейцы играют вдесятером", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Радимов прокомментировал победу ЦСКА над "Бенфикой". | soccernews.ru

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