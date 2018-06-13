Ловчев дал ответ Дзюбе

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал ответ форварду сборной России Артему Дзюбе, который раскритиковал прессу за негативное отношение к его команде.

"Он говорит, что есть негативный фон, что все гнобят сборную еще до начала турнира. И что все как будто враги команде… Да, Артем прав. Негатив есть. Но он же не на пустом месте возник. Вы же, Артем, играете все последние игры так, что хочется выть. Тут ответ простой. Сыграйте хорошо - и мы вас будем на руках носить. Но пока такой игры я не видел. Ждем стартовый матч. Удачи!", - написал бывший футболист в своем телеграме.

Напомним, Дзюба поделился ожиданиями от выступления на домашнем ЧМ. | soccernews.ru