Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА - "Зенит"

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Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА - "Зенит"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча ЦСКА - "Зенит".

"Несмотря на последние неудачные матчи ЦСКА, что-то мне подсказывает, что матч для "Зенита" будет тяжелым. Как бы игра "армейцев" не смотрелась скучной, но команда пропускает не так много. У ЦСКА опытная оборона, состоящая из российских футболистов. Они прекрасно знают, как играет Кокорин. А хотя пару моментов у ворот "Зенита" будет точно. А Витиньо обладает хорошим ударом. Прогноз такой: "Зенит" не победит" - приводят слова Ловчева российские СМИ.

Поединок между ЦСКА и "Зенитом" состоится 22 октября в 16:30.

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комментарии
Олег

У "Зенита" меньше дней на подготовку.А это очень важно.Надеюсь,что команда найдет силы и не уступит ЦСКА.

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Сп62

У Зенита против норвежцев играли 8 легионеров. Кокорин и Кузяев ребята ммолодые, восстановятся быстро.

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