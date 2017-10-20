Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА - "Зенит"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча ЦСКА - "Зенит".

"Несмотря на последние неудачные матчи ЦСКА, что-то мне подсказывает, что матч для "Зенита" будет тяжелым. Как бы игра "армейцев" не смотрелась скучной, но команда пропускает не так много. У ЦСКА опытная оборона, состоящая из российских футболистов. Они прекрасно знают, как играет Кокорин. А хотя пару моментов у ворот "Зенита" будет точно. А Витиньо обладает хорошим ударом. Прогноз такой: "Зенит" не победит" - приводят слова Ловчева российские СМИ.

Поединок между ЦСКА и "Зенитом" состоится 22 октября в 16:30.

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