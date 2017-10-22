Ловчев дал прогноз на матч "Локомотив" - "Краснодар"

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал предстоящий матч "Локомотив" - "Краснодар".

"Очень сложно спрогнозировать исход этого противостояния. У "Локо", несмотря на то, что команда занимает второе место в чемпионате России, продолжаются проблемы в атаке. Португальский форвард Эдер, который под конец летнего трансферного окна пополнил стан "железнодорожников", по большому счету не является серьезным усилением. Вся надежда у "Локомотива" на линию полузащиты. В последней игре в рамках Лиги Европы один из лидеров "Локо" Алексей Миранчук получил отдых и к поединку против "Краснодара" он должен подойти в полной боевой готовности.

"Краснодар" также располагает хорошей полузащитой. Но преимущество "быков" в том, что у них есть Смолов. А преимущество "Локомотива" - игра на своем поле. Поэтому в этой встрече я ставлю на ничейный исход" - приводят слова Ловчева российские СМИ.

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