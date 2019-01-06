Ловчёв дал совет "Зениту"

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Ловчёв дал совет "Зениту"

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчёв дал совет питерскому "Зениту".

"Если уж доверили команду молодому специалисту, то дайте ему поработать. "Зенит" уже потратил на легионеров кучу денег, теперь пора остановиться и дать тренеру поработать" - сказал Ловчёв.

Напомним, что 42-летний Семак 29 мая прошлого года сменил у руля "Зенита" итальянца Роберто Манчини.

По итогам 17 туров "сине-бело-голубые" лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

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