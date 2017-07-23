Ловчев: "Если "Спартаку" не фартит, он становится равен "Уфе"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев прокомментировал сегодняшнюю ничью между московским "Спартаком" и "Уфой".

"Каррера руководит командой уже год. И кроме настроя бешеного, рвения на поле и индивидуальных действий отдельных игроков, я не вижу ничего командного. Я об этом говорил и в конце прошлого сезона, и сейчас готов повторить. Но, как только не фартит, "Спартак" становится равен "Уфе". Ведь в этом матче футболисты "Уфы" имели столько же возможностей, что и "Спартак", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, хавбек "Челси" отказался переходить в "Спартак". | soccernews.ru