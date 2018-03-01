Ловчев: "Гаджиев быстро найдет работу"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался об уходе известного тренера Гаджи Гаджиева из пермского "Амкара".

"Думаю, Гаджиев без работы долго не останется. Хотя он не работал, скажем так, с выдающимися командами, но все они были очень хорошо обучены... У Гаджиева есть еще один плюс: за ним никогда не было шлейфа скандалов. Из какого бы клуба он не уходил, никогда от него не слышали плохих слов в адрес клуба или его руководителей. И это тоже один из факторов, что Гаджиев быстро найдет работу", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Гаджиев подтвердил свой уход из "Амкара". | soccernews.ru