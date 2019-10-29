Ловчев: "Когда смотрю в лицо Васину, вижу одухотворённого дебила"
Бывший игрок "Спартака", а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев жёстко высказался об игре защитников ЦСКА в нынешнем сезоне.
"У ЦСКА сзади просто кошмар. Но не думаю, что виноват в этом Виктор Гончаренко. Кого ему купили, из тех он и выбирает, а денег в команде нет. Особенно поражает меня Виктор Васин. Когда смотрю в его лицо, вижу одухотворённого дебила. А Гончаренко его до сборной России довёл.
Игорь Дивеев, Хердур Магнуссон, Вадим Карпов, сыгравшие против "Динамо", даже близко не Вирджилы ван Дейки. Но когда у них стало что-то получаться, руководство клуба посчитало, что стратегия работает и никого покупать не надо. А если и берёт игроков, то только по дешёвке. Вот и результат", - сказал Ловчев.
ЦСКА в текущем розыгрыше РПЛ пропустил 13 голов в 14 турах, набрал 26 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Что касается Лиги Европы, то там дела армейцев значительно хуже - 3 поражения в 3 матчах группового этапа с общим счётом 1:8 и последняя строчка в квартете.
Не пропустите: ЦСКА обратился к болельщикам после пятой потери очков подряд. | http://soccernews.ru
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|Урал
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|Крылья Советов
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|Рубин
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|Арсенал Тула
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