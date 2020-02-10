Ловчев: "Мамаев не портит игру "Ростова", а ведет ее"

Экс-тренер "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, что думает о выступлении полузащитника "Ростова" Павла Мамаева в клубе.

"Если брать "Ростов" с Мамаевым в составе, то нужно понять одну вещь. Они с Кокориным оступились. Почему бы не дать им играть в футбол. Карпин дал Павлу такой шанс. Главное, что команда не разрушается финансово, и подписаны контракты с ведущими футболистами. Мамаев не портит игру, а ведет ее. Сейчас команда показывает содержательный футбол. Они понимают, что надо делать. "Ростов" будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов", - сказал Ловчев.

Напомним, футболист заключил двухлетний контракт с "Ростовом" в сентябре 2019 года.

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