Ловчев: "Маслов — туповатенький футболист"
Фото: Твиттер @fcsm_official
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев раскритиковал защитника "красно-белых" Павла Маслова.
"Сборной России качественно некем укрепляться. У нас нет хороших защитников. Вот я смотрю на Маслова — в "Спартаке" и на молодежном Евро. Это несчастье нашего футбола. Вопрос простой: когда в командах появились деньги, они совершенно перестали думать о том, чтобы готовить новых молодых игроков и требовать этого со школ. Получаются полукровки. Они не знают законов футбола. Что защитник должен тут играть так, а здесь — так.
Тедеско дает практику Маслову. Хотя это бездарный игрок, честно скажу. Могу под этим подписаться тысячу раз. Я смотрю футбол и вижу, как он действует. А тренер что-то в нем увидел.
Есть ли у Маслова шансы вырасти из-за такого доверия? Думаю, нет. У него плохо работает голова. Это игрок средненьких возможностей. Заметьте: хороший ученик сделает ошибку и больше не будет ее повторять. А вы взгляните на игры "Спартака" и увидите: где забивается гол — рядом всегда находится Маслов. Он — туповатенький игрок. Он низковат классом для "Спартака", — приводит слова Ловчева сайт оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.
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