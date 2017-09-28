Ловчев: "Матчи "Спартака" и ЦСКА показали, куда ушел современный футбол"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался по матчам московских ЦСКА и "Спартака" во втором туре группового этапа Лиги Чемпионов.

"К нам приехали две заметные английские команды, сыграли в Москве с разницей в один день. И эти матчи показали, куда ушел современный футбол и где находимся мы. Куда ушел футбол там, где люди думают о футболе, о завоевании трофеев, а не о деньгах", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

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