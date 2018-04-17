Ловчев назвал двух отечественных специалистов, готовых заменить Манчини в "Зените"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев назвал двух отечественных специалистов, готовых заменить итальянского специалиста Роберто Манчини на тренерском мостике питерского "Зенита".

"Вполне вероятно, "Зенит" готов и впредь наступать на одни и те же грабли. У богатых свои причуды. Скажете, в России нет свободного тренера нужной квалификации и авторитета? Есть! Газзаев и Романцев. Оба в боевой форме. Правда, футбол Романцева не совсем подходит "Зениту" - не тот стиль. А вот футбол Газзаева - вполне. Перед нами пример Семина. Сколько было разговоров, что его время ушло, но он вернулся в "Локомотив", и результат - налицо", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Манчини уже договорился о работе в сборной Италии. | soccernews.ru