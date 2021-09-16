Ловчев назвал футболистов, которые не соответствуют уровню "Спартака"

Фото твиттер Евгения Ловчева

Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев заявил, что некоторые действующие футболисты "красно-белых" слишком слабы для выступления за московский клуб.

"Что происходит со "Спартаком"? Бардак. Одно слово - бардак. Вообще во всём клубе. Вот вы говорили про защитника Рассказова, а я ранее говорил про Маслова. Такие игроки не должны играть в "Спартаке". Когда объявляется, что "Спартак" - лидер нашего футбола, о том, что он будет бороться... Хендрикс не должен играть, откровенно говоря", - сказал Ловчев.

"Спартак" занимает девятое место в таблице РПЛ по итогам 7 туров. Кроме того, команда провально играет в еврокубках, потерпев 3 поражения в 3 матчах.

Не пропустите: Черчесов высказался о результатах "Спартака". | http://soccernews.ru