Ловчев: "Не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать в "Спартаке"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о назначении Доменико Тедеско на пост тренера команды.
"Хороший ли это вариант для клуба? Пока только Цорн может ответить на этот вопрос. "Спартак" не нуждается в экспериментах, однако руководство клуба зашло в тупик. С одной стороны хорошо, что появился тренер, однако его в России никто не знает, а его биографию можно вместить в две строки.
Федун полностью доверился Цорну. Вообще замечаю, что с приходом тренера команды начинают играть лучше, но потом все ухудшается. Честно говоря, не особо верю, что Тедеско что-то удастся сделать. Но все же дай бог, чтобы вышло. Говорю это, так как являюсь фанатом "Спартака", - заявил Ловчев.
Напомним, что Тедеско заключил с клубом контракт до 2021 года. На данный момент "Спартак" идет в РПЛ на 12-м месте.
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