Ловчёв не считает "Краснодар" чемпионской командой

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Ловчёв не считает "Краснодар" чемпионской командой

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчёв поделился мнением о силе "Краснодара".

"Краснодар" - команда, способная бороться за пятое - максимум третье места. По своему нынешнему составу за чемпионство "Краснодар" бороться не в состоянии. Чемпионские команды - "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Спартак", но никак не "Краснодар" - сказал Ловчёв.

Отметим, что после 23 сыгранных матчей "Краснодар" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 40 очков.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 22 49
2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
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