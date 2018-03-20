Ловчёв не считает "Краснодар" чемпионской командой

Российский футбольный эксперт Евгений Ловчёв поделился мнением о силе "Краснодара".

"Краснодар" - команда, способная бороться за пятое - максимум третье места. По своему нынешнему составу за чемпионство "Краснодар" бороться не в состоянии. Чемпионские команды - "Локомотив", ЦСКА, "Зенит", "Спартак", но никак не "Краснодар" - сказал Ловчёв.

Отметим, что после 23 сыгранных матчей "Краснодар" занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 40 очков.

Не пропустите: ЦСКА и "Краснодар" претендуют на Ахметова. | http://soccernews.ru