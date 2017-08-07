Ловчев: "Не вижу, как играет "Спартак", у него нет командной игры"

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о разгромном поражении московского "Спартака" питерскому "Зениту".

"Зенит" выиграл по делу. Говорил раньше и сейчас повторюсь: кроме эмоций, настроя, не очень вижу, как "Спартак" играет. Есть индивидуально сильное нападение, но нет командной игры. Тревожно ли перед Лигой Чемпионов? Еще после прошлого сезона говорил, что тревожно. В Лиге Чемпионов будут примерно такие же скорости, которые показал "Зенит", - цитирует бывшего футболиста чемпионат.com.

Напомним, "Гремио" готов продать Луана "Спартаку". | soccernews.ru