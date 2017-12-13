Ловчев: "Никаких 0:3 в матчах с Бразилией и Францией не будет"

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Ловчев: "Никаких 0:3 в матчах с Бразилией и Францией не будет"Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских игр сборной России против национальных команд Франции и Бразилии.

"В этих матчах никаких 0:3 не будет. Мы играем на своем поле, да и соперники не приезжают с мыслью разорвать Россию. Их задача - познакомиться со стадионами, условиями и со сборной хозяев заодно. Для нас матчи именно с такими сильными сборными - полезны. После таких матчей у ребят не будет боязни и излишнего пиетета перед звездами", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Ананко поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем ЧМ. | soccernews.ru

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