Ловчев о Кокорине и Мамаеве: "Лучше футбола у них с детства ничего не было"

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Ловчев о Кокорине и Мамаеве: "Лучше футбола у них с детства ничего не было"

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев в своем телеграме написал, что думает о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Напомним, сегодня, стало известно, что игроки выйдут на свободу 17 сентября.

"Их досрочное освобождение - это хорошо и правильно. Я возмущался тем, как они поступили, и уверен, что обоих надо наказать. Но со стороны всё это выглядело показательным судилищем.

Сегодня важно понять, что с ними будет дальше. Какими они выйдут? Или блатными с зоны, или нормальными людьми, которые что-то поняли в этой жизни.

И главное - будут они играть или нет. Большой перерыв всё-таки, да и они не 19-летние. На каком-то уровне, конечно, поиграют. Дай бог, чтобы они всё-таки зацепились за футбол. Лучше футбола у них с детства всё равно ничего не было", - сказал экс-игрок.

Ранее Кадыров заявил, что готов пригласить в "Ахмат" Мамаева и Кокорина.

Напомним, что осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

За содеянное суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, а Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Не пропустите: Жена Кокорина уехала на море в преддверии слушания об условно-досрочном освобождении мужа. | http://soccernews.ru
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