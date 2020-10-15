Ловчев - о ничье России и Венгрии: "Нужно было одно место им намазать чем-то"

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Ловчев - о ничье России и Венгрии: "Нужно было одно место им намазать чем-то"

Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о ничье между Россией и Венгрией (0:0).

"Две игры, две ничьи - это неважный результат. Во втором тайме думал, что вот-вот забьют. Я ведь всегда в них верю до конца. Нужно было одно место им намазать чем-то, чтобы бежали вперед", - заявил Ловчев.

После четырех туров Россия лидирует в группе, опережая Венгрию на одно очко.

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