Ловчев - об игроках "Спартака": "Это не уровень для соперничества с "Зенитом"

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Ловчев - об игроках "Спартака": "Это не уровень для соперничества с "Зенитом"

Легендарный игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о поражении "красно-белых" в матче 28-го тура РПЛ с "Сочи" (0:1).

"Я с сожалением смотрю на нынешний "Спартак". На протяжении долгого времени клуб берет слабых игроков. Это не уровень для соперничества с "Зенитом". Там Малкома берут, а здесь молодых игроков, того же Умярова. Это две большие разницы. Смотрю их последние матчи и вижу игроков, которые не понимают, в какой команде они играют, что за нее надо драться. А они катают мячик, куда-то его подают", - цитирует Ловчева "Матч ТВ".

Из-за очередного поражения "Спартак" опустился на 10 место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Доменико Тедеско не может выиграть пять матчей подряд.

В следующем туре "Спартак" сыграет с "Ахматом" в рамках 29-го тура РПЛ. Встреча состоится 15 июля и начнется - в 18:00 (мск).

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