Ловчев оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство

1 Теги спартак москваевгений ловчев

Ловчев оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство

Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о шансах "Спартака" на победу в чемпионате.

"Спартак" ужасно играет, их команда не укомплектована. Меня трясет когда у них в полузащите играют Ломовицкий, Ташаев или Умяров. Я же помню отличных спартаковских полузащитников - Федор Черенков и Юрий Гаврилов. На чемпионство в этом сезоне "Спартак" точно не будет претендовать", - заявил Ловчев.

Напомним, что в 1-м туре РПЛ "Спартак" переиграл "Сочи" (1:0), а сегодня их ожидает игра против "Ростова".

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ловчев в январе 2019: Каррера уйдут - победы придут. Ловчев в июле 2019:На чемпионство в этом сезоне "Спартак" точно не будет претендовать.

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