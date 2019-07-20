Ловчев оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство
Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев высказался о шансах "Спартака" на победу в чемпионате.
"Спартак" ужасно играет, их команда не укомплектована. Меня трясет когда у них в полузащите играют Ломовицкий, Ташаев или Умяров. Я же помню отличных спартаковских полузащитников - Федор Черенков и Юрий Гаврилов. На чемпионство в этом сезоне "Спартак" точно не будет претендовать", - заявил Ловчев.
Напомним, что в 1-м туре РПЛ "Спартак" переиграл "Сочи" (1:0), а сегодня их ожидает игра против "Ростова".
Читайте также: Уткин - о трансфере Мирзова: "Сдаётся мне, "Спартак" снова купил на рубль пятаков". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
ЦСКА одержал победу над "Оренбургом"
-
"Монако" с Головиным переиграл "Валенсию" в товарищеском матче
-
"Ювентус" имеет пять предложений по Матюиди
-
1
Икарди отклонил предложение из АПЛ
-
Стало известно, на скольких матчах РПЛ будет использоваться система VAR
-
Ковач прокомментировал слухи об интересе "Баварии" к Бэйлу
-
"Барселона" готова побороться за форварда "Ювентуса"
-
1
"Сампдория" назвала стоимость Прата
-
Во Франции фанаты бурно отпраздновали победу Алжира в Кубке Африки
-
1
Ловчев оценил шансы "Спартака" в борьбе за чемпионство
-
"Арсенал" удержал победу над "Крыльями Советов"
-
2
Аршавин назвал российских футболистов, которые могут заиграть в Европе
-
6
Зидан: "У "Реала" есть план по трансферу Погба"
-
2
Азар: "Если мне не предоставлять свободу на поле, то я могу сесть на скамейку запасных"
-
"Бенфика" подписала хавбека "Наполи"
-
"Спартак" близок к покупке форварда "Марселя"
-
Официально: Верету перешёл в "Рому"
-
Агент Неймара контактировал с пятью европейскими топ-клубами
-
"Вулверхэмптон" - обладатель АПЛ Азия Трофи
-
17-летний хавбек принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Интером" в Международном Кубке Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал Тула
|2
|4
|2
|Крылья Советов
|2
|3
|3
|Ахмат
|1
|3
|4
|Урал
|1
|3
|5
|Ростов
|1
|3
|6
|Зенит Санкт-Петербург
|1
|3
|7
|Спартак Москва
|1
|3
|8
|Краснодар
|2
|3
|9
|ЦСКА Москва
|2
|3
|10
|Локомотив Москва
|1
|1
|11
|Рубин
|1
|1
|12
|Динамо Москва
|1
|1
|13
|Тамбов
|1
|0
|14
|Динамо Санкт-Петербург
|1
|0
|15
|Уфа
|2
|0
|16
|Оренбург
|2
|0