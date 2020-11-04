Ловчев поделился мнением о вызове новых футболистов в сборную России
Легендарный игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о новичках сборной России.
Напомним, в этом месяце национальная команда проведет товарищескую игру против Молдавии (12 ноября) и матчи Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).
"Играть-то будут одни и те же, которые уже сыграны и существуют командой. У нас не появляются и не растут российские футболисты. Это борьба клубов и сборной.
Черчесову нужно как можно больше посмотреть российских футболистов. Он каждый раз смотрит и приглашает. Приглашают-то 25 человек, а играют 13-14. В ноябре первая игра опять будет товарищеская, поэтому он даст кому-то поиграть. Опять-таки, это тренерский опыт. В тот раз три игры подряд играли одни и те же, - это невозможно было. Усталость накопилась.
Набора высококлассных футболистов у Черчесова нет. Усталость Дзюбы после трёх его игр в сборной? Я думаю, это тоже тренерский опыт. Больше он так делать не будет", - цитирует Ловчева "КП".
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