Ловчев: "Понсе, Тиля и Шюррле не видно в "Спартаке"
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике "красно-белых".
"Ситуация в "Спартаке" остается неизменной. В команде нет опорной зоны и розыгрыша мяча из защиты в атаку. Понсе, Тиль и Шюррле - заметные футболисты, однако их не видно в "Спартаке". Они играют без мяча, им приходится возвращаться за ним к своим воротам. В игре никаких изменений, а это уже проблема тренера", - заявил Ловчев.
После 10 туров "Спартак" идет в РПЛ на 9-м месте, имея в активе 14 очков.
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|Спартак Москва
|7
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|Локомотив Москва
|8
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|Зенит Санкт-Петербург
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|ЦСКА Москва
|7
|13
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|Арсенал Тула
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|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
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|8
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|Ахмат
|7
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|Оренбург
|8
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|Тамбов
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