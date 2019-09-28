Ловчев: "Понсе, Тиля и Шюррле не видно в "Спартаке"

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Ловчев: "Понсе, Тиля и Шюррле не видно в "Спартаке"

Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев подверг критике "красно-белых".

"Ситуация в "Спартаке" остается неизменной. В команде нет опорной зоны и розыгрыша мяча из защиты в атаку. Понсе, Тиль и Шюррле - заметные футболисты, однако их не видно в "Спартаке". Они играют без мяча, им приходится возвращаться за ним к своим воротам. В игре никаких изменений, а это уже проблема тренера", - заявил Ловчев.

После 10 туров "Спартак" идет в РПЛ на 9-м месте, имея в активе 14 очков.

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