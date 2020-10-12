Ловчев прокомментировал результат матча Лиги наций Россия - Турции
Экс-игрок "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ничейном результате в матче сборной России против Турции (1:1) в Лиге наций.
"Во-первых, у нас всё-таки не основной состав был. Такой защиты мы вообще не видели никогда, чтобы был Караваев, Семёнов, Кудряшов и Жирков. И не будет никогда. При этом многие игроки прошли через чемпионат мира, да и в последних матчах практически не проигрывали, поэтому у них уже есть какая-то внутренняя уверенность в своих силах. Но когда повели 1:0, во втором тайме немножко испугались, я бы так сказал. За результат испугались. Вроде ведём 1:0, хотели отстоять…. Стали меньше бежать вперед, меньше обыгрывать, а это уже психология. И просто кучу ошибок нагромоздили. Кучу. Когда нам гол в пустые ворота забивали, в штрафной стояли четыре игрока сборной Турции, а где наши защитники были?
Подтягивать надо ту молодёжь, которая уже соответствует уровню сборной. Я вот не сомневаюсь ни чуточки, что скоро уже основными вратарями нашей первой сборной будут Сафонов и Максименко. Молодые ребята, им доверили сейчас в своих клубах играть. При этом тот же Максименко в двух последних матча за ЦСКА запускал такие голы! Но он же растет, в других играх выручает. А так просто ставить, лишь бы молодой, - не надо. Пускай Жирков играет", - цитирует Ловчева "Комсомольская правда".
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