Ловчев раскритиковал работу Карреры

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал неудачную игру подопечных Массимо Карреры в новом сезоне.

В прошлом туре москвичи сыграли вничью с "Тосно" (2:2).

"Эта болезнь в нынешнем сезоне проявляется постоянно. При счёте 2:0 надо либо добивать соперника, либо постараться подержать мяч, тем более когда у соперника удалён футболист. А один лишний футболист для такой тактики – серьёзное преимущество. И можно было выбрать любой из этих двух вариантов, чтобы довести матч до логического завершения. Но этого не происходит!

И я вижу раз за разом, как Каррера всех игроков гонит назад в свою штрафную. Это ошибочная тактика. Существует правило: когда в штрафной слишком много своих футболистов, они не помогают, а мешают. Я уже говорил, как в матче с "Марибором" комментатор хвалил Адриано за то, что тот выбивал мяч из своей штрафной, помогал защитникам. Но он должен был находиться впереди. Ведь есть старый закон: лучшая защита – это нападение.

Сегодняшний "Спартак" при небольшом перевесе в счёте постоянно трусливо отходит назад, рассчитывает отбиться и это небольшое преимущество сохранить". - сказал Ловчев.