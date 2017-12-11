Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев рассказал, кому из российских клубов больше всего не повезло с жеребьевкой 1/16 финала Лиги Европы.

"На мой взгляд, "Зениту" достался самый сложный жребий. Игроки "Селтика" будут носиться два тайма, вне зависимости от результата, будут жестко бороться на каждом метре. А в "Зените" - много молодых аргентинцев, которым очень не нравится, когда их жестко прессингуют и бьют по ахиллам.", - цитирует бывшего футболиста Советский спорт.

Напомним, Манчини согласен с мнением Ловчева. | soccernews.ru